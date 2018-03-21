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Видеопревью Abu Dhabi Desert Challenge 2018
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Видеопревью Abu Dhabi Desert Challenge 2018 

Чемпионат.com 6 часов назад
Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск своего видеодневника Maxi&Ameli. В новом выпуске журналисты подготовили превью к третьему этапу Кубка мира по ралли-рейдам — Abu Dhabi Desert Challenge 2018, который состоится с 24 по 29 марта. В видеопревью журналисты также подводят итоги второго этапа Кубка мира — Dubai International Baja 2018. Отметим, что одним из участников гонки станет Люк Альфан — обладатель Кубка мира по горнолыжному спорту 1997 года и победитель ралли «Лиссабон — Дакар» в классе автомобилей в 2006 году.
Посмотреть видеопревью к гонке Abu Dhabi Desert Challenge 2018, можно на YouTube-канале Светланы Амеличкиной.
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