Видеопревью Abu Dhabi Desert Challenge 2018

Посмотреть видеопревью к гонке Abu Dhabi Desert Challenge 2018, можно на YouTube-канале Светланы Амеличкиной.

Чемпионат.com: последние новости

Конькобежка Воронина стала третьей в зачёте Кубка мира на дистанции 3000 метров

Гимнасты РФ заняли первое место в командном многоборье на этапе КМ в Германии

Корнилов — 19-й на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Норвегии