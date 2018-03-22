Маркус Крамер: «Не ожидал от российских лыжников восемь медалей в Пхенчхане»

— Когда летели в Корею, думал, что, может быть, выиграем одну-две медали, — приводит «Команда России» слова Крамера. — Но у нас с самого начала все заладилось. Молодая команда сражалась, стремилась к максимальному результату, хорошо были готовы лыжи — и у спортсменов словно выросли крылья. Они почувствовали, что способны конкурировать с лучшими и побеждать их.

— Какой результат в Пхенчхане вас удивил в первую очередь?

Бронза Дениса Спицова на 15 километров свободным стилем удивила больше всего. Знал, что этот молодой парень показывал хорошие результаты на этапах Кубка мира. Но Олимпийские игры — особый случай. В общем, он преподнес мне большой сюрприз. А потом они приятно удивили с Александром Большуновым, взяв серебро в командном спринте. А ведь мы пошли на риск. Планировалось, что в паре с Большуновым побежит Алексей Червоткин . Но он после болезни не был готов на 100 процентов. Поэтому решили использовать Спицова.

Еще один сюрприз — женская эстафетная команда. Мне было важно, чтобы успешно выступила четверка не только у мужчин, но и у женщин, поскольку результаты лыжниц до сих пор были довольно скромными. И молодые девушки дали бой сильнейшим. Наталья Непряева с первого этапа возглавила гонку, первой передала эстафету и Юлия Белорукова

— Вся страна сожалела, что Большунов не сумел выиграть марафон. Он допустил ошибку, решив не менять перед финишем лыжи?

— На 100 процентов. Очевидно, подумал: «Пока Нисканен будет менять лыжи, убегу в небольшой отрыв». Большунов — молодой гонщик, который в своей карьере нечасто бегал марафон. Его ошибка объяснима. В следующий раз он её точно не допустит.