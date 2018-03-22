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Маркус Крамер: Спицов преподнес мне большой сюрприз в Пхенчхане
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Маркус Крамер: Спицов преподнес мне большой сюрприз в Пхенчхане 

Советский спорт 2 часа назад
— Какой результат в Пхенчхане вас удивил в первую очередь? Бронза Дениса Спицова на 15 километров свободным стилем. Знал, что этот молодой парень показывал хорошие результаты на этапах Кубка мира. Но Олимпийские игры — особый случай. В общем, он преподнес мне большой сюрприз. А потом они приятно удивили с Александром Большуновым, взяв серебро в командном спринте. А ведь мы пошли на риск. Планировалось, что в паре с Большуновым побежит Алексей Червоткин. Но он после болезни не был готов на 100 процентов. Поэтому решили использовать Спицова.
Еще один сюрприз — женская эстафетная команда. Мне было важно, чтобы успешно выступила четверка не только у мужчин, но и у женщин, поскольку результаты лыжниц до сих пор были довольно скромными. И молодые девушки дали бой сильнейшим. Наталья Непряева с первого этапа возглавила гонку, первой передала эстафету и Юлия Белорукова, — цитирует Крамера сайт Олимпийского комитета России.
Напомним, что на Олимпиаде в Пхенчхане сборная России по лыжным гонкам завоевала 3 серебряные и 5 бронзовых медали.
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