Ещё
Призер ОИ-2018 лыжница Белорукова получила двухкомнатную квартиру от Коми
Далее:
Читайте также:
Ещё

Призер ОИ-2018 лыжница Белорукова получила двухкомнатную квартиру от Коми 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
СЫКТЫВКАР, 22 марта. /ТАСС/. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Пхёнчхане Юлия Белорукова получила двухкомнатную квартиру в Сыктывкаре. Ключи от нее вручил спортсменке глава региона Сергей Гапликов на встрече с лыжницей и ее тренером Александром Ветровым, сообщили в пресс-службе главы республики Коми.
"Глава региона вручил спортсменке ключи от новой двухкомнатной квартиры в новостройке по улице Карла Маркса в Сыктывкаре, приобретенной за счет внебюджетных средств. Также в соответствии с постановлением правительства Коми в ближайшее время лыжнице будет выплачена денежная премия за спортивные достижения", — указано в сообщении пресс-службы.
Как подчеркнул Гапликов, правительство республики будет всячески поддерживать спортсменку. «Добро пожаловать домой! Поздравляю с успешным выступлением на Олимпиаде в Южной Корее. Мы очень надеемся, что в дальнейшем вы свяжете свою жизнь с республикой, и решили сделать вам подарок — это ключи от квартиры в новом доме, вы ее заслужили. Правительство республики всячески будет поддерживать вас и всех, кто прославляет наш регион», — процитировала главу республики его пресс-служба.
23-летняя Белорукова отметила, что связывает свое будущее с Коми. «Я безумно благодарна республике за поддержку! И, конечно, не собираюсь менять регион. Я здесь родилась, я люблю это место, связываю с ним свое будущее и постараюсь выполнить все, что от меня зависит», — сказала она.
Участники встречи также обсудили предстоящий чемпионат России по лыжным гонкам, который пройдет на республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной в Сыктывкаре с 23 марта по 1 апреля. Юлия Белорукова примет участие в гонках.
На зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане спортсменка завоевала бронзовые медали в спринте классическим стилем и в эстафете.
ТАСС: последние новости
Конец сезона дается российскому конькобежцу Румянцеву психологически тяжело Российский горнолыжник Редкозубов выиграл бронзу в слаломе на Паралимпиаде Российский лыжник Вокуев финишировал четвертым в "Гонке биркебейнеров" в Норвегии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков19
Российские фигуристы завоевали серебро ЧМ
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Бразильцы испугались 21-летнего российского футболиста1
WADA разнесло МОК47
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение