На базе ЦСКА ЦВО прошли соревнования по лыжным гонкам среди суворовцев и кадет

Итоги спартакиады будут подведены в конце второго дня соревнований, после преодоления участниками дистанции 3 и 5 километров свободным стилем для младшей и старшей возрастных групп соответственно.

В рамках Спартакиады общеобразовательных организаций Минобороны РФ по лыжным гонкам на базе ЦСКА Центрального военного округа прошли спринтерские забеги на дистанции 1400 метров.

В ходе упорной борьбы среди юношей 1999-2001 г.р. победу одержал Святослав Соловьев, второе место занял Сергей Белов , на третьем месте — Артем Новожилов (все — из Кадетской спортивной школы ВИФК).

Среди юношей 2002-2004 г.р. победителем стал Александр Галеев (Казанское СВУ), вторым стал Сергей Василенко (Санкт-Петербургский КВК), третье место занял Никита Кошелев (Екатеринбургское СВУ).

Итоги спартакиады будут подведены в конце второго дня соревнований, после преодоления участниками дистанции 3 и 5 километров свободным стилем для младшей и старшей возрастных групп соответственно.