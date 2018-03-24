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На базе ЦСКА ЦВО прошли соревнования по лыжным гонкам среди суворовцев и кадет
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На базе ЦСКА ЦВО прошли соревнования по лыжным гонкам среди суворовцев и кадет 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Итоги спартакиады будут подведены в конце второго дня соревнований, после преодоления участниками дистанции 3 и 5 километров свободным стилем для младшей и старшей возрастных групп соответственно.
В рамках Спартакиады общеобразовательных организаций Минобороны РФ по лыжным гонкам на базе ЦСКА Центрального военного округа прошли спринтерские забеги на дистанции 1400 метров.
В ходе упорной борьбы среди юношей 1999-2001 г.р. победу одержал Святослав Соловьев, второе место занял Сергей Белов, на третьем месте — Артем Новожилов (все — из Кадетской спортивной школы ВИФК).
Среди юношей 2002-2004 г.р. победителем стал Александр Галеев (Казанское СВУ), вторым стал Сергей Василенко (Санкт-Петербургский КВК), третье место занял Никита Кошелев (Екатеринбургское СВУ).
Итоги спартакиады будут подведены в конце второго дня соревнований, после преодоления участниками дистанции 3 и 5 километров свободным стилем для младшей и старшей возрастных групп соответственно.
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