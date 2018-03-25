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Норвежец Нуммедал и итальянка Бертанья выиграли Кубок мира по лыжному биг-эйру
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Норвежец Нуммедал и итальянка Бертанья выиграли Кубок мира по лыжному биг-эйру 

Советский спорт 4 часа назад
У мужчин победу одержал норвежец Кристиан Нуммедал. Он же одержал победу и в общем зачете. У женщин победила канадка Дара Хоуэлл. В общем зачете выиграла итальянка Сильвия Бертанья.
Квебек (Канада) Фристайл Кубок мира Биг-эйр Мужчины
1. Кристиан Нуммедал (Норвегия) — 189,00 2. Юго Бурвалл (Швеция) — 182,40 3. Тил Харле (Канада) — 182,40  Общий зачет Кубка мира
1. Кристиан Нуммедал (Норвегия) — 229 2. Эллас Амбюль (Швейцария) — 179 3. Юго Бурвалл (Швеция) — 174  Женщины
1. Дара Хоуэлл (Канада) — 175,00 2. Сильвия Бертанья (Италия) — 174,00 3. Меган Кресси (Канада) — 152,80  Общий зачет Кубка мира
1. Сильвия Бертанья (Италия) — 162 2. Джулия Танно (Швейцария) — 160 3. Доминик Очако (Чили) — 155
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