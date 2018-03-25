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Евгений Устюгов: «Возвращаться в биатлон точно не хочется, тренировать тоже не собираюсь»
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Евгений Устюгов: «Возвращаться в биатлон точно не хочется, тренировать тоже не собираюсь» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов отметил, что не хочет возвращаться в биатлон. Он также добавил, что ушел из спорта из-за семьи и из-за того, что устал от разъездов и тренировок.
— Четыре года я не присутствовал на Кубках мира и в большом биатлоне. Я рад посмотреть на вот эту огромную русскую публику, которая с добром и радушием принимает разные соревнования, — приводит «Калашников Media» слова Устюгова. — Ну и рад посмотреть со стороны не спортсмена, а болельщика.
Возвращаться в биатлон точно не хочется. Я понимаю, что это невозможно и тяжело. Хочется вспомнить и поностальгировать. Почему я остановился: не могу точно ответить на этот вопрос. Во-первых, семья. Во-вторых, я просто устал от разъездов и тренировок. И домашняя Олимпиада высосала последнюю энергию, которая была.
Тренерской деятельностью я не собираюсь заниматься. Я не педагог и никогда не стремился им быть, я не хочу им быть. Хороший спортсмен не всегда хороший тренер, это все знают. Я знаю только как натренировать свой организм.
Устюгов выиграл золото Олимпиады-2010 в Ванкувере и Олимпиады-2014 в Сочи, он также является двукратным серебряным призером чемпионатов мира.
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