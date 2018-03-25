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С. Устюгов выиграл скиатлон на ЧР в Сыктывкаре, Вылегжанин — второй
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С. Устюгов выиграл скиатлон на ЧР в Сыктывкаре, Вылегжанин — второй 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Комсомольская Правда
Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов победил в скиатлоне на 30 км на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. На финише он опередил трёхкратного серебряного призёра Олимпийских игр-2014, чемпиона мира Максима Вылегжанина. В борьбе за бронзу Артём Мальцев оказался быстрее трёхкратного призёра Олимпиады в Пхёнчхане Дениса Спицова.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Сыктывкар Мужчины. Скиатлон. 30 км 1. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — 1:14.35,6. 2. Максим Вылегжанин (Удмуртия) — +1,7. 3. Артём Мальцев (Нижегородская область) — +5,0.
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