Ещё
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам суворовцев и кадет завершились в Екатеринбурге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам суворовцев и кадет завершились в Екатеринбурге 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В общекомандном зачете первое место взял Санкт-Петербургский кадетский корпус ВИФК
Чемпионат Вооруженных сил РФ среди довузовских общеобразовательных учреждений Минобороны России завершился в Екатеринбурге.
В общекомандном зачете первое место взял Санкт-Петербургский кадетский корпус ВИФК, спортсмены старшей возрастной группы (1991-2001 год рождения) которого заняли весь пьедестал и в гонке на 5 км, и в спринте на 1,4 км. На втором месте Казанское СВУ, у которого отличились лыжники младшей возрастной группы. Замкнули тройку лидеров суворовцы Екатеринбургского СВУ.
Всего в соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов в составе 22 команд со всей России.
ТК «Звезда»: последние новости
На базе ЦСКА ЦВО прошли соревнования по лыжным гонкам среди суворовцев и кадет Разведчики ЦВО завершили курс лыжной подготовки в Поволжье Выросла: Тарасова объяснила причины проигрыша Загитовой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык12
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас42
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
«После проката Загитовой заплакали»21
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение