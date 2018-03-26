Всероссийские соревнования по лыжным гонкам суворовцев и кадет завершились в Екатеринбурге

В общекомандном зачете первое место взял Санкт-Петербургский кадетский корпус ВИФК

Чемпионат Вооруженных сил РФ среди довузовских общеобразовательных учреждений Минобороны России завершился в Екатеринбурге.

В общекомандном зачете первое место взял Санкт-Петербургский кадетский корпус ВИФК, спортсмены старшей возрастной группы (1991-2001 год рождения) которого заняли весь пьедестал и в гонке на 5 км, и в спринте на 1,4 км. На втором месте Казанское СВУ, у которого отличились лыжники младшей возрастной группы. Замкнули тройку лидеров суворовцы Екатеринбургского СВУ.

Всего в соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов в составе 22 команд со всей России.