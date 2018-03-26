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Кадеты из Тимирязевского приняли участие в лыжной эстафете
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Кадеты из Тимирязевского приняли участие в лыжной эстафете 

Управа района Тимирязевский города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Финал лыжной эстафеты провели учащиеся Первого Московского кадетского корпуса Тимирязевского района. В соревнованиях приняли участие сборные команды 5-11-х классов всех трех образовательных площадок учреждения. Об этом рассказала педагог кадетского корпуса Светлана Смолеева.
— Среди пятых-шестых классов в упорной борьбе первое место заняла сборная команда 6 «Б» класса. Среди седьмых-восьмых классов победу одержала сборная команда образовательной площадки № 3. Среди 9-11-х классов лучшими стали учащиеся 9 «Г» класса, — поделилась Смолеева.
Она добавила, что прошедшей эстафетой кадеты завершили лыжный сезон. (мю)
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