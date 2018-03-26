Кадеты из Тимирязевского приняли участие в лыжной эстафете

Финал лыжной эстафеты провели учащиеся Первого Московского кадетского корпуса Тимирязевского района. В соревнованиях приняли участие сборные команды 5-11-х классов всех трех образовательных площадок учреждения. Об этом рассказала педагог кадетского корпуса Светлана Смолеева.

— Среди пятых-шестых классов в упорной борьбе первое место заняла сборная команда 6 «Б» класса. Среди седьмых-восьмых классов победу одержала сборная команда образовательной площадки № 3. Среди 9-11-х классов лучшими стали учащиеся 9 «Г» класса, — поделилась Смолеева.

Она добавила, что прошедшей эстафетой кадеты завершили лыжный сезон. (мю)