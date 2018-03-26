В Ижевске в Главном военно-строительном управлении № 8 прошли лыжные гонки в зачет VII Комплексной спартакиады предприятия

На лыжню вышли представители 14 подразделений ГВСУ № 8. Всего в гонках приняли участие 181 человек.

В Ижевске в Главном военно-строительном управлении (ГВСУ) № 8 прошли лыжные гонки в зачет VII Комплексной спартакиады предприятия. На лыжню вышли представители 14 подразделений ГВСУ № 8. Всего в гонках приняли участие 181 человек (77 женщин и 104 мужчины). На праздник спорта и здоровья участники пришли целыми семьями с детьми.

Женщины преодолевали дистанцию 2 км, а мужчины — 3 км. В результате соревнований «золото» досталось команде филиала «ЗЯБ № 822», второе место заняла команда филиала «ЖКУ № 826», «бронза» — у команды филиала «УПТК № 824».

По словам начальника ГВСУ № 8 Вадима Выгулярного, такие мероприятия играют большую роль в сплочении коллектива.

«Важно, что традиционные лыжные соревнования в рамках спартакиады объединили не профессиональных спортсменов, а настоящих энтузиастов — строителей ГВСУ № 8, которые показывают отличные результаты не только в работе, но и в спорте», — подчеркнул Вадим Выгулярный.

Команды-победительницы будут награждены кубками, грамотами и медалями, лучшие в личных первенствах — денежными премиями.