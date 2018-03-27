Три километра — пустяк. Ямальцы удачно рванули в Кисловодске

Ямальские бегуны успешно выступили в Кисловодске на Кубке России по легкоатлетическому кроссу.

Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Пуровского района, первое место на дистанции 3 км завоевала Ольга Суханова, вторым на дистанции 5 км стал Михаил Рыбаков . Оба спортсмена представляли Пуровскую районную специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Авангард».

Традиционно Кубок России по олимпийскому кроссу открывает новый сезон. На трассы вышло более 160 сильнейших спортсменов России из 35 регионов.