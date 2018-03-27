Ещё
Три километра — пустяк. Ямальцы удачно рванули в Кисловодске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Три километра — пустяк. Ямальцы удачно рванули в Кисловодске 

ИА Север-Пресс 34 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальские бегуны успешно выступили в Кисловодске на Кубке России по легкоатлетическому кроссу.
Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Пуровского района, первое место на дистанции 3 км завоевала Ольга Суханова, вторым на дистанции 5 км стал Михаил Рыбаков. Оба спортсмена представляли Пуровскую районную специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Авангард».
Традиционно Кубок России по олимпийскому кроссу открывает новый сезон. На трассы вышло более 160 сильнейших спортсменов России из 35 регионов.
ИА Север-Пресс: последние новости
Больше пока только у Юкона. Ямальцам помогает родная стихия - лёд и снег Минздрав вычислил основные слагаемые здоровья россиян Команда МФЦ Ямала поборется за Кубок УрФО по стратегии и управлению бизнесом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голландия разгромила Португалию в товарищеском матче2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас47
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение