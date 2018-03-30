Команда Большунова и Спицова победила в эстафете на лыжном чемпионате России 

Мужская сборная Тюменской области сегодня, 30 марта, победила в эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам.
В составе тюменских лыжников выступали Евгений Белов, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин. Второе место заняла команда Удмуртии с Максимом Вылегжаниным, на третьем месте — Коми.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Сыктывкар Мужчины, эстафета 4х10 км 1. Тюменская область-1 (Евгений Белов, Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин) — 1:37,43.6 2. Удмуртия-1 (Сергей Ардашев, Дмитрий Япаров, Константин Главатских, Максим Вылегжанин) — 56,0 3. Коми-1 (Станислав Волженцев, Илья Семиков, Алексей Виценко, Ермил Вокуев) — 1.13,2