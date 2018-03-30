Ещё
Команда Большунова и Спицова победила в эстафете на лыжном чемпионате России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Команда Большунова и Спицова победила в эстафете на лыжном чемпионате России 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Мужская сборная Тюменской области сегодня, 30 марта, победила в эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам.
В составе тюменских лыжников выступали Евгений Белов, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин. Второе место заняла команда Удмуртии с Максимом Вылегжаниным, на третьем месте — Коми.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Сыктывкар Мужчины, эстафета 4х10 км  1. Тюменская область-1 (Евгений Белов, Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин) — 1:37,43.6 2. Удмуртия-1 (Сергей Ардашев, Дмитрий Япаров, Константин Главатских, Максим Вылегжанин) — 56,0 3. Коми-1 (Станислав Волженцев, Илья Семиков, Алексей Виценко, Ермил Вокуев) — 1.13,2
Чемпионат.com: последние новости
Тюменские лыжницы победили в эстафете на чемпионате России Горнолыжник Хорошилов стал чемпионом России в слаломе С. Устюгов выиграл скиатлон на ЧР в Сыктывкаре, Вылегжанин — второй
 Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Резцова недовольна происходящим в СБР
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет23
Российских футболистов оставили без кальяна2
Тюменские лыжницы взяли золото в эстафете
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение