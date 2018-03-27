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Армстронг отказался от роли почётного гостя «Тура Фландрии»
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Армстронг отказался от роли почётного гостя «Тура Фландрии» 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Известный американский велогонщик Лэнс Армстронг отказался от посещения классической однодневной гонки Мирового тура «Тур Фландрии».
«Я с нетерпением ждал возможности побывать в Бельгии во время «Тура Фландрии» и сожалею, что семейные обстоятельства помешали мне быть там со всеми вами, чтобы насладиться захватывающим днем гонки», — написал велогонщик на своей странице в «Фейсбуке».
В качестве почётного гостя гонки, которая состоится 1 апреля, Армстронга заменит главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес. Армстронг в январе 2013-го был пожизненно дисквалифицирован из-за допинга и лишён всех титулов с 1998 года, включая семь побед на «Тур де Франс».
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