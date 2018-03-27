Армстронг отказался от роли почётного гостя «Тура Фландрии»

Известный американский велогонщик Лэнс Армстронг отказался от посещения классической однодневной гонки Мирового тура «Тур Фландрии».

«Я с нетерпением ждал возможности побывать в Бельгии во время «Тура Фландрии» и сожалею, что семейные обстоятельства помешали мне быть там со всеми вами, чтобы насладиться захватывающим днем гонки», — написал велогонщик на своей странице в «Фейсбуке».