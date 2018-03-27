Контрольный забег по лыжам прошел в Одинцове

Маленькие спортсмены из детской лыжной секции Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха закрыли зимний сезон. На контрольном забеге ребята показали, чему научились за время тренировок.

Настя Ковалева не пропускала ни одного занятия по лыжам в Одинцовском спортивном парке. За три месяца девочка успела многому научиться. Например, она без труда может кататься на лыжах коньком. Также у Насти появилось много друзей.

Сегодня за меня поболеть пришел дедушка. Он очень этого дня ждал. Он хотел, чтобы я получила

какую-нибудь

медаль. Потому что дедушка вообще очень любит биатлон и лыжи. Он всегда их смотрит

— Анастасия Ковалева.

Помимо Насти в спортивном парке тренировались еще 25 детей в возрасте от восьми до 12-ти лет. С каждым из них работал опытный инструктор. И все занятия бесплатные. За зимний сезон удалось провести 41 тренировку. Цель такого проекта одна — сделать все возможное, чтобы дети полюбили спорт.

Лыжный спорт — это физически гармонично развивающий ребенка вид спорта. И огромный плюс того, что тренировки проводятся на свежем воздухе

— Евгения Марченкова, тренер.

И вот настало время закрывать сезон. Для маленьких атлетов подготовили непростое испытание — контрольный забег. Нужно было преодолеть дистанцию в 600 метров коньковым ходом. И мальчишки, и девчонки справились с задачей. Лучших лыжников наградила пятикратная Олимпийская чемпионка, герой России Лариса Лазутина

Здесь созданы прекрасные условия для того, чтобы научиться ходить на лыжах, полюбить этот вид спорта. Потому что этот вид спорта дает разное развитие. Я очень рада, что за период зимнего сезона 300 детей постояли на лыжах

— Лариса Лазутина.

Юные спортсмены не только получили приятные эмоции, но и подарки — сертификаты на покупку экипировки для занятий лыжным спортом. После этого сезона семь ребят перешли заниматься профессионально в Одинцовскую лыжную школу.