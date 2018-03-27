Вяльбе: скорее всего, Устюгов в следующих гонках ЧР участвовать не будет

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что российский лыжник Сергей Устюгов , скорее всего, больше не примет участия в гонках чемпионата России.

«Сергей порадовал нас в первые два дня. Но уже вчера на пьедестале у него было плохое самочувствие. У спортсмена высокая температура, поэтому в соревнованиях, вероятнее всего, Сергей больше участвовать не будет», — цитирует Вяльбе «Центр спортивной подготовки сборных команд РК» в группе «ВКонтакте» со ссылкой на эфир телеканала «Юрган».

Устюгов завоевал на чемпионате России — 2018 две золотые медали — в спринте и в скиатлоне.