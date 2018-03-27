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Вяльбе: скорее всего, Устюгов в следующих гонках ЧР участвовать не будет
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Вяльбе: скорее всего, Устюгов в следующих гонках ЧР участвовать не будет 

Чемпионат.com 4 часа назад
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что российский лыжник Сергей Устюгов, скорее всего, больше не примет участия в гонках чемпионата России.
«Сергей порадовал нас в первые два дня. Но уже вчера на пьедестале у него было плохое самочувствие. У спортсмена высокая температура, поэтому в соревнованиях, вероятнее всего, Сергей больше участвовать не будет», — цитирует Вяльбе «Центр спортивной подготовки сборных команд РК» в группе «ВКонтакте» со ссылкой на эфир телеканала «Юрган».
Устюгов завоевал на чемпионате России — 2018 две золотые медали — в спринте и в скиатлоне.
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