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Наталья Братюк завоевала золото на «альтернативных играх» в Подмосковье
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Наталья Братюк завоевала золото на «альтернативных играх» в Подмосковье 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Очередная победа в копилке наград Архангельской области — новодвинка Наталья Братюк оказалась быстрее всех и завоевала золотую медаль на соревнованиях в Посадском районе Московской области.
Накануне лыжники бежали спринт классическим стилем. Погода преподнесла испытание участникам соревнований: легкий снег перерос в метель. Во время гонок спортсменов в классе «стоя» крупные снежные хлопья буквально засыпали лыжню, и к финалам ее уже почти не было видно. Этот факт усложнял задачу, однако не помешал лучшим лыжникам собраться и выложиться по максимуму.
Сегодня в Пересвете день отдыха. Впереди три соревновательных дня. Завтра, 28 марта, в программе — индивидуальная гонка по биатлону.
Биатлонистка Наталья Братюк была единственной участницей от Архангельской области на Паралимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. Её лучший результат — 6-е место на дистанции 10 километров. В открытой эстафете Наталья Кочерова, Румянцева, Надежда Федорова и Наталья Братюк показали 11-й результат.
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