Смышляев выиграл чемпионат и финал Кубка России по могулу 

В Горной Саланге (Кемеровская область) проходят чемпионат и финал Кубка России по фристайлу. В финале Кубка России в могуле победу одержал призёр Олимпийских игр 2014 года Александр Смышляев (76,04). Вторым стал Сергей Волков (75,87), третьим — Никита Капитонов (74,56).
В рамках чемпионата России лучшим также стал Александр Смышляев. Второе место занял Сергей Волков. Тройку призёров замкнул Егор Ануфриев.
В финале Кубка России по фристайлу в лыжной акробатике победили Павел Кротов и Кристина Спиридонова.