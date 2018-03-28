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Смышляев выиграл чемпионат и финал Кубка России по могулу
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Смышляев выиграл чемпионат и финал Кубка России по могулу 

Чемпионат.com 3 часа назад
В Горной Саланге (Кемеровская область) проходят чемпионат и финал Кубка России по фристайлу. В финале Кубка России в могуле победу одержал призёр Олимпийских игр 2014 года Александр Смышляев (76,04). Вторым стал Сергей Волков (75,87), третьим — Никита Капитонов (74,56).
В рамках чемпионата России лучшим также стал Александр Смышляев. Второе место занял Сергей Волков. Тройку призёров замкнул Егор Ануфриев.
В финале Кубка России по фристайлу в лыжной акробатике победили Павел Кротов и Кристина Спиридонова.
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