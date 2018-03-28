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Команды Большунова и Белоруковой победили в спринтах на лыжном чемпионате России
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Команды Большунова и Белоруковой победили в спринтах на лыжном чемпионате России 

Чемпионат.com 2 часа назад
Сегодня на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре прошли командные спринты классическим стилем.
Победу у женщин одержали Ольга Царева и Юлия Белорукова (Республика Коми-1), у мужчин первое место заняли Глеб Ретивых и Александр Большунов (Тюменская область-1).
Лыжные гонки. Чемпионат России. Сыктывкар. Командные спринты, классический стиль Женщины
1. Республика Коми-1 (Ольга Царева, Юлия Белорукова) — 21.47,3 2. Тверская область-1 (Ирина Северина, Наталья Непряева) — 1,1 3. Москва (Аида Баязитова, Наталья Матвеева) — 1,9  Мужчины
1. Тюменская область-1 (Глеб Ретивых, Александр Большунов) — 19.41,8 2. Московская область-1 (Александр Бессмертных, Никита Ступак) — 6,6 3. Тюменская область-2 (Иван Якимушкин, Андрей Парфёнов) — 6,8
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