Нортуг одержал победу в гонке «Сандфьельреннет»

Норвежский лыжник Петтер Нортуг сегодня в Бюдале (Норвегия) выиграл гонку «Сандфьельреннет» на 30 км классическим стилем.

Это вторая победа 32-летнего Нортуга в текущем сезоне и вторая за неделю. В воскресенье, 25 марта, он победил в гонке «Фликтнингереннет».

Нортуг пропустил Олимпийские игры в Пхёнчхане по решению тренеров сборной Норвегии и не выступал во второй половине Кубка мира.

Лыжные гонки. «Сандфьельреннет». Бюдаль, Норвегия Мужчины, 30 км, классический стиль

1. Петтер Нортуг — 1:11.46,0 2. Дидрик Тонсет — 1.18,0 3. Магнус Стенсос — 1.43,0