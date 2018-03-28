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Нортуг одержал победу в гонке «Сандфьельреннет»
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Нортуг одержал победу в гонке «Сандфьельреннет» 

Чемпионат.com 1 час назад
Норвежский лыжник Петтер Нортуг сегодня в Бюдале (Норвегия) выиграл гонку «Сандфьельреннет» на 30 км классическим стилем.
Это вторая победа 32-летнего Нортуга в текущем сезоне и вторая за неделю. В воскресенье, 25 марта, он победил в гонке «Фликтнингереннет».
Нортуг пропустил Олимпийские игры в Пхёнчхане по решению тренеров сборной Норвегии и не выступал во второй половине Кубка мира.
Лыжные гонки. «Сандфьельреннет». Бюдаль, Норвегия Мужчины, 30 км, классический стиль
1. Петтер Нортуг — 1:11.46,0 2. Дидрик Тонсет — 1.18,0 3. Магнус Стенсос — 1.43,0
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