Глава Международной федерации санного спорта провел рабочую встречу в Москве

Москву с рабочим визитом посетил президент Международной федерации санного спорта Йозеф Фендт . Он провел встречу с главой Федерации санного спорта России (ФССР) Наталией Гарт

Как сообщает пресс-служба ФССР, на встрече обсуждались в том числе предстоящие международные турниры в России. Москве предстоит принять этап Кубка мира по натурбану в январе 2019 года. Также в будущем году на олимпийской трассе в Сочи пройдет Кубок мира по санному спорту.

А чемпионат мира Россия примет в 2020-м. Решение о его проведении было принято на заседании Исполкома FIL еще в июне 2016 года.