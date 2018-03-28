Ещё
Глава Международной федерации санного спорта провел рабочую встречу в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава Международной федерации санного спорта провел рабочую встречу в Москве 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Москву с рабочим визитом посетил президент Международной федерации санного спорта Йозеф Фендт. Он провел встречу с главой Федерации санного спорта России (ФССР) Наталией Гарт.
Как сообщает пресс-служба ФССР, на встрече обсуждались в том числе предстоящие международные турниры в России. Москве предстоит принять этап Кубка мира по натурбану в январе 2019 года. Также в будущем году на олимпийской трассе в Сочи пройдет Кубок мира по санному спорту.
А чемпионат мира Россия примет в 2020-м. Решение о его проведении было принято на заседании Исполкома FIL еще в июне 2016 года.
Спорт-Экспресс: последние новости
Устюгов победил в скиатлоне на чемпионате России Камил Стох победил на этапе Кубка мира в Планице Маркус Крамер: "Вяльбе хочет, чтобы я продолжил работу в сборной"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред7
Сборную РФ по футболу сочли слабейшей в истории1
Названа причина ухода Ибрагимовича из «Манчестер Юнайтед»
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ9
Плющенко обратился к Загитовой157
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение