Большунов: Ретивых сам почувствовал, что на последнем этапе не выложился 

Трёхкратный вице-чемпион, бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Александр Большунов, победивший в командном спринте на чемпионате России в Сыктывкаре вместе с Глебом Ретивых, прокомментировал достигнутый успех.
«Наш результат сложился благодаря нашей команде. Глеб хорошо отработал, правда сам почувствовал, что на последнем этапе не выложился и не привёз десяток метров отрыва, но мне этого хватило, я пошёл своим темпом на финише, ребята чуть отстали, и мы выиграли», — приводит слова Большунова официальный сайт Министерства физической культуры и спорта Республики Коми.