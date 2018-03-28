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Большунов: Ретивых сам почувствовал, что на последнем этапе не выложился
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Большунов: Ретивых сам почувствовал, что на последнем этапе не выложился 

Чемпионат.com 4 часа назад
Трёхкратный вице-чемпион, бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Александр Большунов, победивший в командном спринте на чемпионате России в Сыктывкаре вместе с Глебом Ретивых, прокомментировал достигнутый успех.
«Наш результат сложился благодаря нашей команде. Глеб хорошо отработал, правда сам почувствовал, что на последнем этапе не выложился и не привёз десяток метров отрыва, но мне этого хватило, я пошёл своим темпом на финише, ребята чуть отстали, и мы выиграли», — приводит слова Большунова официальный сайт Министерства физической культуры и спорта Республики Коми.
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