В Мурманской долине уюта лыжники разыграли награды 84-го международного праздника Севера в гонках свободным стилем

У женщин на 5-километровке золотую медаль завоевала белоруска Полина Сероносова. Ее результат составил 13 минут 5,6 секунды. Серебряным призером стала мончегорка Анна Белая — 14.19,5. Бронзовым — другая представительница города металлургов, двукратная вице-чемпионка России Анастасия Власова — 14.39,7.

У мужчин на 10-километровой дистанции на высшую ступень пьедестала почета взошел Михаил Семёнов из Белоруссии — 25.23,2. На вторую — его товарищ по команде Юрий Астапенко — 25.04,29. На третью — северодвинец Василий Соснин — 26.01, 7.

Впереди участников ждут два 50-километровых марафона. Они пройдут уже в 45-й раз. В них примут участие более полторы тысячи спортсменов из разных уголков России, а также Белоруссии, Эстонии, Казахстана, Финляндии, Швеции, Германии, Австрии, США, Австралии и других государств.

В субботу 31 марта состоится гонка свободным стилем. В 11.00 марафонскую дистанцию отправятся покорять спортсмены, среди которых будут олимпийские чемпионки Анна Богалий Ольга Зайцева и чемпион мира Алексей Петухов . Вместе со спортсменами на лыжню выйдут воспитанники дошкольных учреждений, чтобы пробежать дистанцию в 200 метров.