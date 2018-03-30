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В Мурманской долине уюта лыжники разыграли награды 84-го международного праздника Севера в гонках свободным стилем
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В Мурманской долине уюта лыжники разыграли награды 84-го международного праздника Севера в гонках свободным стилем 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
У женщин на 5-километровке золотую медаль завоевала белоруска Полина Сероносова. Ее результат составил 13 минут 5,6 секунды. Серебряным призером стала мончегорка Анна Белая — 14.19,5. Бронзовым — другая представительница города металлургов, двукратная вице-чемпионка России Анастасия Власова — 14.39,7.
У мужчин на 10-километровой дистанции на высшую ступень пьедестала почета взошел Михаил Семёнов из Белоруссии — 25.23,2. На вторую — его товарищ по команде Юрий Астапенко — 25.04,29. На третью — северодвинец Василий Соснин — 26.01, 7.
Впереди участников ждут два 50-километровых марафона. Они пройдут уже в 45-й раз. В них примут участие более полторы тысячи спортсменов из разных уголков России, а также Белоруссии, Эстонии, Казахстана, Финляндии, Швеции, Германии, Австрии, США, Австралии и других государств.
В субботу 31 марта состоится гонка свободным стилем. В 11.00 марафонскую дистанцию отправятся покорять спортсмены, среди которых будут олимпийские чемпионки Анна Богалий, Ольга Зайцева и чемпион мира Алексей Петухов. Вместе со спортсменами на лыжню выйдут воспитанники дошкольных учреждений, чтобы пробежать дистанцию в 200 метров.
1 апреля в 11.00 стартует гонка классическим стилем. Вместе с другими атлетами за медали Полярной олимпиады поспорят олимпийский чемпион Никита Крюков и серебряный призер зимних Игр в Ванкувере Александр Панжинский. В воскресенье там же в Долине Уюта пройдет церемония закрытия 84-го Праздника Севера и 58-го Праздника Севера учащихся. Она начнется в 17.00.
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