В Югре прошел первый чемпионат по ездовому спорту 

В Сургуте прошел первый в истории Югры открытый чемпионат по ездовому спорту «Югорская весна-2018». На протяжении двух дней на лыжной «Олимпия» более 30 участников со всего округа соревновались за звание лучших.
Как сообщает ugra-news, первые места заняли: «Лыжи-спринт мужчины, 5 км» — Александр Кардашин (Каменск-Уральский); «Лыжи-спринт женщины, 5 км» — Гульнара Гилева (Тюмень); «Нарта-спринт две собаки, 5 км» — Сергей Орлов (Ханты-Мансийск); «Нарта-спринт шесть собак, 10 км» — Михаил Фатеев (Тюмень); «Нарта-спринт четыре собаки, 10 км» — Анастасия Орлова (Ханты-Мансийск).
Отметим, что участие в соревнованиях принимали как опытные спортсмены, так и начинающие. Нашлось место на дистанции и для самых юных участников.
Организацией чемпионата и первенства занялась РОО «Федерация ездового спорта по ХМАО-Югре», зарегистрированная в 2017 году.