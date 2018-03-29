В Югре прошел первый чемпионат по ездовому спорту

В Сургуте прошел первый в истории Югры открытый чемпионат по ездовому спорту «Югорская весна-2018». На протяжении двух дней на лыжной «Олимпия» более 30 участников со всего округа соревновались за звание лучших.

Отметим, что участие в соревнованиях принимали как опытные спортсмены, так и начинающие. Нашлось место на дистанции и для самых юных участников.

Организацией чемпионата и первенства занялась РОО «Федерация ездового спорта по ХМАО-Югре», зарегистрированная в 2017 году.