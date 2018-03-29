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В Оренбурге «Лыжню России» вновь перенесли из-за погоды
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В Оренбурге «Лыжню России» вновь перенесли из-за погоды 

АиФ-Оренбург 5 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2018» вновь переносится на неопределенное время.
В СМИ ранее появилась информация о том, что лыжный забег пройдет 31 марта в Зауральной роще. Однако в комитете по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга заявили, что из-за погодных условий массовая гонка не состоится. Новая дата пока неизвестна.
Напомним, что первоначально проведение «Лыжни России» в Оренбурге планировалось на 10 февраля, но массовая гонка не состоится из-за отсутствия нужного количества снега.
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