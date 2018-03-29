В Оренбурге «Лыжню России» вновь перенесли из-за погоды

В Оренбурге Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2018» вновь переносится на неопределенное время.

В СМИ ранее появилась информация о том, что лыжный забег пройдет 31 марта в Зауральной роще. Однако в комитете по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга заявили, что из-за погодных условий массовая гонка не состоится. Новая дата пока неизвестна.

Напомним, что первоначально проведение «Лыжни России» в Оренбурге планировалось на 10 февраля, но массовая гонка не состоится из-за отсутствия нужного количества снега.