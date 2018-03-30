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Сборная Московской области победила на ЧР по прыжкам на лыжах с трамплина
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Сборная Московской области победила на ЧР по прыжкам на лыжах с трамплина 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Newsroom24
В Нижнем Тагиле продолжается чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. В смешанных командных соревнованиях победу одержала сборная Московской области в составе Александры Кустовой, Николая Матавина, Александры Баранцевой и Евгения Климова. Второе место заняла сборная Санкт-Петербурга, третье — команда Пермского края.
Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат России. Нижний Тагил. Смешанные команды
1. Московская область (Александра Кустова, Николай Матавин, Александра Баранцева, Евгений Климов) — 806,0.
2. Санкт-Петербург (Лидия Яковлева, Владислав Бояринцев, Софья Тихонова, Алексей Ромашов) — 799,5.
3. Пермский край (Анастасия Баранникова, Егор Усачёв, Ксения Каблукова, Владислав Скачилов) — 741,0.
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