Сборная Московской области победила на ЧР по прыжкам на лыжах с трамплина 

В Нижнем Тагиле продолжается чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. В смешанных командных соревнованиях победу одержала сборная Московской области в составе Александры Кустовой, Николая Матавина, Александры Баранцевой и Евгения Климова. Второе место заняла сборная Санкт-Петербурга, третье — команда Пермского края.
Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат России. Нижний Тагил. Смешанные команды
1. Московская область (Александра Кустова, Николай Матавин, Александра Баранцева, Евгений Климов) — 806,0.
2. Санкт-Петербург (Лидия Яковлева, Владислав Бояринцев, Софья Тихонова, Алексей Ромашов) — 799,5.
3. Пермский край (Анастасия Баранникова, Егор Усачёв, Ксения Каблукова, Владислав Скачилов) — 741,0.