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В Норвегии собираются запретить вещество, применяемое в лыжных смазках, из-за его влияния на окружающую среду
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В Норвегии собираются запретить вещество, применяемое в лыжных смазках, из-за его влияния на окружающую среду 

RT на русском 2 часа назад
Глава департамента защиты окружающей среды Норвегии Хайди Морки заявила, что в стране хотят ввести запрет на использование смазок для лыж, в состав которых входят фторуглероды. «Доля фторуглеродов, используемых в лыжных смазках, не так велика по сравнению с общими объёмами распространения этого вещества, но мы стремимся к полному запрету на их применение в Евросоюзе. Такой запрет должен вступить в силу в 2020 году», — приводит слова Морки NRK.
Отмечается, что ежегодно около тонны фторуглеродов остаётся на лыжных трассах, затем при таянии снега вещества попадают в почву, а оттуда — в организм животных и впоследствии людей. При этом, по словам производителей смазок, фторуглеродам нет альтернативы, особенно в тёплую погоду и при залежавшемся снеге.
Ранее сообщалось, что Норвегия планирует подать заявку на проведение Олимпиады 2026 или 2030 года.
RT на русском: последние новости
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