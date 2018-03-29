В Норвегии собираются запретить вещество, применяемое в лыжных смазках, из-за его влияния на окружающую среду

Глава департамента защиты окружающей среды Норвегии Хайди Морки заявила, что в стране хотят ввести запрет на использование смазок для лыж, в состав которых входят фторуглероды. «Доля фторуглеродов, используемых в лыжных смазках, не так велика по сравнению с общими объёмами распространения этого вещества, но мы стремимся к полному запрету на их применение в Евросоюзе . Такой запрет должен вступить в силу в 2020 году», — приводит слова Морки NRK.

Отмечается, что ежегодно около тонны фторуглеродов остаётся на лыжных трассах, затем при таянии снега вещества попадают в почву, а оттуда — в организм животных и впоследствии людей. При этом, по словам производителей смазок, фторуглеродам нет альтернативы, особенно в тёплую погоду и при залежавшемся снеге.

Ранее сообщалось, что Норвегия планирует подать заявку на проведение Олимпиады 2026 или 2030 года.