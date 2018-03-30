В Норвегии запретят вещество из состава лыжных смазок

Глава департамента защиты окружающей среды Норвегии Хайди Морки рассказала о том, что в стране будет введен запрет на использование фторуглеродов, которые входят в состав некоторых смазок для лыж. Об этом сообщает ТАСС.

"Доля фторуглеродов, используемых в лыжных смазках, не так велика по сравнению с общими объемами распространения этого вещества, но мы стремимся к полному запрету на их применение в Евросоюзе . Такой запрет должен вступить в силу в 2020 году", — цитирует Морки NRK.

Ранее сообщалось, что Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) запретит проведение матчей при температуре ниже минус 15 градусов.