Ещё
В Норвегии запретят вещество из состава лыжных смазок
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Норвегии запретят вещество из состава лыжных смазок 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Глава департамента защиты окружающей среды Норвегии Хайди Морки рассказала о том, что в стране будет введен запрет на использование фторуглеродов, которые входят в состав некоторых смазок для лыж. Об этом сообщает ТАСС.
"Доля фторуглеродов, используемых в лыжных смазках, не так велика по сравнению с общими объемами распространения этого вещества, но мы стремимся к полному запрету на их применение в Евросоюзе. Такой запрет должен вступить в силу в 2020 году", — цитирует Морки NRK.
Ранее сообщалось, что Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) запретит проведение матчей при температуре ниже минус 15 градусов.
Газета.Ru: последние новости
Аввакумова и Корнилов стали чемпионами России в прыжках на лыжах Устюгов выиграл чемпионат России по лыжным гонкам Сочи в конце февраля 2019 года может принять этап Кубка мира по санному спорту
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России13
ЦСКА обыграл СКА в овертайме
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Медведева нашла новую работу3
Россиян попросили не ездить в США3
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение