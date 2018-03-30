Тюменские лыжницы взяли золото в эстафете

Женская сборная Тюменской области заняла первое место в эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам, сообщает ТАСС.
Победительницы преодолели дистанцию за 54 минуты 47,5 секунды. Вторыми стали спортсменки из Татарстана (отставание 6 секунд), третьими — лыжницы из Коми (+10)
Лыжные гонки. Чемпионат России. Женжины. Эстафета
1. Тюменская область (Татьяна Алешина, Анна Жеребятьева, Ольга Кучерук, Ольга Репницына) — 54.47,5 2. Татарстан (Ольга Сергеева, Алия Иксанова, Диляра Сабирзянова, Анна Нечаевская) — +6,0 3. Коми (Ольга Рочева, Анастасия Власова, Ольга Царёва, Юлия Белорукова) — +10,0.