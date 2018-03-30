Ковальчик будет помощником тренера в женской сборной Польши по лыжам

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юстина Ковальчик будет работать помощником тренера в женской сборной Польши, сообщает PZN.

На прошлой неделе польская лыжница сообщила, что больше не будет выступать на Кубке мира.

Две недели Ковальчик и её личный тренер Александр Веретельный вели переговоры с Федерацией лыжных видов Польши о работе в женской сборной Польши по лыжным гонкам. В итоге Федерация ответила согласием на их предложение.

На счету Ковальчик пять медалей Олимпийских игр (2-1-2), она также завоевала восемь медалей на чемпионатах мира (2-3-3).