Лыжный турнир организуют в Троицке 

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Представители Спортивно-оздоровительной базы «Лесная» в городском округе Троицк 31 марта организуют 3-й Апрельский лыжный марафон.
— Это мероприятие мы посвятим спортсменам Людмиле Бороздиной и Алексею Ткаченко. В рамках состязаний лыжники должны будут преодолеть дистанции на 30 и 50 километров. Организаторы оставляют за собой право изменять длину круга в связи с погодными условиями. Проверить свои силы смогут атлеты старше 18 лет, — сообщили сотрудники Спортивно-оздоровительной базы «Лесная».
Старт состязаний назначен на 10:00. По завершении гонок состоится церемония награждения.