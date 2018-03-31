Сборную России по лыжам покинул тренер спринтеров Каминский

Наставник спринтерской группы сборной России по лыжным гонкам Юрий Каминский покинул национальную команду. Как ранее сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе , с будущего сезона спринтерской группы в составе сборной не будет.

"В новом сезоне я в сборной работать не буду, — цитирует Каминского издание «Спорт-экспресс». — Планы о новом трудоустройстве у меня уже есть, но пока я о них рассказывать не буду". Стоит напомнить, что на Олимпиаде в Пхенчхане лыжники-спринтеры выиграли для России серебряную и две бронзовые награды.