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Сборную России по лыжам покинул тренер спринтеров Каминский
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Сборную России по лыжам покинул тренер спринтеров Каминский 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Наставник спринтерской группы сборной России по лыжным гонкам Юрий Каминский покинул национальную команду. Как ранее сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, с будущего сезона спринтерской группы в составе сборной не будет.
"В новом сезоне я в сборной работать не буду, — цитирует Каминского издание «Спорт-экспресс». — Планы о новом трудоустройстве у меня уже есть, но пока я о них рассказывать не буду". Стоит напомнить, что на Олимпиаде в Пхенчхане лыжники-спринтеры выиграли для России серебряную и две бронзовые награды.
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