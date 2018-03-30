Ещё
Акимов продолжит работу в сборной России после роспуска женской команды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Акимов продолжит работу в сборной России после роспуска женской команды 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Данил Акимов продолжит работу в сборной России по лыжным гонкам, несмотря на роспуск женской команды.
— Видимо, я продолжу работу, — сказал Акимов корреспонденту «СЭ». — Пока официального подтверждения этому нет. Но по предварительной договоренности, буду помощником старшего тренера в мужской команде. Это еще будет утверждаться в президиуме, потом на совете, так что пока информация не официальная. (Михаил ПОТАПОВ)
Ранее о решении расформировать женскую команду заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Спорт-Экспресс: последние новости
Команда Тюменской области выиграла чемпионат России в эстафете Спицов стал победителем Toyota Challnge Сup Непряева выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не сдержался: бывший врач «Спартака» избил школьника9
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российский боец побил соперника за 10 секунд2
У WADA появился новый инструмент давления на РФ23
Шарапова вернулась к Хогстеду
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение