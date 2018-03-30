Акимов продолжит работу в сборной России после роспуска женской команды 

Данил Акимов продолжит работу в сборной России по лыжным гонкам, несмотря на роспуск женской команды.
— Видимо, я продолжу работу, — сказал Акимов корреспонденту «СЭ». — Пока официального подтверждения этому нет. Но по предварительной договоренности, буду помощником старшего тренера в мужской команде. Это еще будет утверждаться в президиуме, потом на совете, так что пока информация не официальная. (Михаил ПОТАПОВ)
Ранее о решении расформировать женскую команду заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.