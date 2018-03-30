Ануфриев и Первушина выиграли чемпионат России в парном могуле 

Фристайлист Егор Ануфриев одержал победу в парном могуле на чемпионате России, который завершился в Горной Саланге Кемеровской области. Второе место занял Максим Михайлов, третье — Андрей Угловский.
У женщин чемпионкой страны в этой дисциплине стала Анастасия Первушина. Серебро завоевала Анастасия Смирнова, бронзу — Виктория Лазаренко.
Фристайл. Чемпионат России. Парный могул. Горная Саланга, Кемеровская область Мужчины
1. Егор Ануфриев. 2. Максим Михайлов. 3. Андрей Угловский.
Женщины
1. Анастасия Первушина. 2. Анастасия Смирнова. 3. Виктория Лазаренко.