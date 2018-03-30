Ещё
Ануфриев и Первушина выиграли чемпионат России в парном могуле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ануфриев и Первушина выиграли чемпионат России в парном могуле 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фристайлист Егор Ануфриев одержал победу в парном могуле на чемпионате России, который завершился в Горной Саланге Кемеровской области. Второе место занял Максим Михайлов, третье — Андрей Угловский.
У женщин чемпионкой страны в этой дисциплине стала Анастасия Первушина. Серебро завоевала Анастасия Смирнова, бронзу — Виктория Лазаренко.
Фристайл. Чемпионат России. Парный могул. Горная Саланга, Кемеровская область Мужчины
1. Егор Ануфриев. 2. Максим Михайлов. 3. Андрей Угловский.
Женщины
1. Анастасия Первушина. 2. Анастасия Смирнова. 3. Виктория Лазаренко.
Чемпионат.com: последние новости
Тюменские лыжницы победили в эстафете на чемпионате России Горнолыжник Хорошилов стал чемпионом России в слаломе Большунов: жалко, что пока не получается посоперничать с Устюговым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не сдержался: бывший врач «Спартака» избил школьника10
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российский боец побил соперника за 10 секунд2
У WADA появился новый инструмент давления на РФ23
Шарапова вернулась к Хогстеду
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение