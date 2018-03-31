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Юрий Бородавко: После Олимпиады наши лыжники стали мегазвездами, но от этого они уже устали
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Юрий Бородавко: После Олимпиады наши лыжники стали мегазвездами, но от этого они уже устали 

Советский спорт 2 часа назад
Тренер сборной России Юрий Бородавко подвел итоги сезона и рассказал, как изменились российские лыжники после Олимпиады.
— Сезон получился без преувеличения великолепным, — сказал Бородавко в интервью Team Russia. — Ребята зарекомендовали себя как мировые лидеры лыжного спорта. На Олимпийских играх Большунов четыре медали завоевал, Спицов — три, Непряева выиграла бронзу. Значит, направление работы было выбрано правильно.
— Ждали от своих спортсменов таких результатов, или для вас, как и для всех, они стали приятным сюрпризом? — Когда работаешь, о медалях не думаешь. Стараешься повысить определенные качества спортсменов, лучше подготовить их к соревнованиям.
— После Олимпиады не заметили внутренних изменений в своих спортсменах? Может, они стали увереннее в собственных силах, амбициознее? — Они стали мегазвездами, а это сопряжено с новыми ощущениями, от которых они уже устали. Теперь хочется спокойствия.
Напомним, в группе Бородавко работают призеры Олимпийских игр в Пхенчхане Александр Большунов, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Наталья Непряева.
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