Юрий Бородавко: После Олимпиады наши лыжники стали мегазвездами, но от этого они уже устали

Тренер сборной России Юрий Бородавко подвел итоги сезона и рассказал, как изменились российские лыжники после Олимпиады.

— Сезон получился без преувеличения великолепным, — сказал Бородавко в интервью Team Russia. — Ребята зарекомендовали себя как мировые лидеры лыжного спорта. На Олимпийских играх Большунов четыре медали завоевал, Спицов — три, Непряева выиграла бронзу. Значит, направление работы было выбрано правильно.

— Ждали от своих спортсменов таких результатов, или для вас, как и для всех, они стали приятным сюрпризом? — Когда работаешь, о медалях не думаешь. Стараешься повысить определенные качества спортсменов, лучше подготовить их к соревнованиям.

— После Олимпиады не заметили внутренних изменений в своих спортсменах? Может, они стали увереннее в собственных силах, амбициознее? — Они стали мегазвездами, а это сопряжено с новыми ощущениями, от которых они уже устали. Теперь хочется спокойствия.