Репницына победила в марафоне на 30 км на ЧР по лыжным гонкам в Сыктывкаре

Ольга Репницына из Тюменской области победила в гонке на 30 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. Второе место заняла Мария Давыденкова из Татарстана, уступившая на финише 0,3 секунды победительнице. Замкнула тройку призёров Мария Истомина из Пермского края, отставшая от Репницыной на 2,2 секунды. Лыжные гонки. Чемпионат России. Сыктывкар Женщины. 30 км. Свободный стиль 1. Ольга Репницына (Тюменская область) — 1:22.12,9. 2. Мария Давыденкова (Татарстан) — +0,3. 3. Мария Истомина (Пермский край) — +2,2.