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Александр Большунов: Если улучшу финиш, будут не страшны ни Клэбо, ни Пеллегрино
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Александр Большунов: Если улучшу финиш, будут не страшны ни Клэбо, ни Пеллегрино 

Советский спорт 3 часа назад
Четырехкратный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Александр Большунов подвел итоги минувшего сезона.
— Сезон получился очень хорошим, даже отличным, — сказал Большунов в интервью Team Russia. — В моей коллекции появились медали с этапов Кубка мира и четыре олимпийские награды. Если бы не болезнь, из-за которой пришлось пропустить две гонки на Олимпиаде, могло быть еще лучше. С другой стороны, оглядываясь назад и анализируя результаты Пхенчхана, начинаю думать: может, и к лучшему, что я заболел после «Тур де Ски» и не принял участие в молодежном чемпионате мира.
— В чем, как считаете, вам нужно прибавлять? — Если говорить про спринт, нужен более мощный финиш. Тогда не страшен ни Клэбо, ни Пеллегрино. Будем вместе с тренером думать, как за летний период подготовки улучшить финишный рывок.
Напомним, 21-летний Большунов завоевал серебро Олимпиады в эстафете, командном спринте и марафоне, а также бронзу в личном спринте.
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