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Корнилов выиграл ЧР по прыжкам на лыжах с трамплина К-120, Васильев — 3-й
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Корнилов выиграл ЧР по прыжкам на лыжах с трамплина К-120, Васильев — 3-й 

Чемпионат.com 1 час назад
Представитель Нижегородской области Денис Корнилов победил в соревнованиях на трамплине К-120 в рамках чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле. Второе место занял петербуржец Алексей Ромашов, а замкнул тройку медалистов многократный призёр этапов Кубка мира 38-летний Дмитрий Васильев.
Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат России. Нижний Тагил Мужчины. К-120 1. Денис Корнилов (Нижегородская область)— 248,3. 2. Алексей Ромашов (Санкт-Петербург) — 246,5. 3. Дмитрий Васильев (Московская область/Башкортостан) — 244,7.
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