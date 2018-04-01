Представитель Нижегородской области Денис Корнилов победил в соревнованиях на трамплине К-120 в рамках чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле. Второе место занял петербуржец Алексей Ромашов, а замкнул тройку медалистов многократный призёр этапов Кубка мира 38-летний Дмитрий Васильев.
Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат России. Нижний Тагил Мужчины. К-120 1. Денис Корнилов (Нижегородская область)— 248,3. 2. Алексей Ромашов (Санкт-Петербург) — 246,5. 3. Дмитрий Васильев (Московская область/Башкортостан) — 244,7.