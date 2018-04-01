Яхин выиграл гонку Гундерсена на ЧР по лыжному двоеборью 

Эрнест Яхин одержал вторую победу в гонке Гундерсена на чемпионате России по лыжному двоеборью, который проходит в Чайковском (Пермский край). Серебряным призёром стал Вячеслав Барков, третье место занял Самир Мастиев.
Лыжное двоеборье. Чемпионат России. Чайковский Мужчины. Гонка Гундерсена. К-125 + 10 км 1 (1-й после прыжка). Эрнест Яхин (Башкортостан) — 27.09,9. 2 (5). Вячеслав Барков (Москва) — отставание 2.12,0. 3 (9). Самир Мастиев (Свердловская обл.) — + 2.12,9. 4 (8). Дмитрий Гельвиг (Свердловская обл.) — + 3.08,6. 5 (2). Александр Миланин (Москва) — + 3.16,7. 6 (4). Тимофей Борисов (Московская обл.) — + 4.23,2.