Яхин выиграл гонку Гундерсена на ЧР по лыжному двоеборью 

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Мальцев победил в масс-старте на 50 км на ЧР по лыжным гонкам, Вылегжанин — 3-й

Непряева выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России в Сыктывкаре

Вяльбе: главное, чтобы СМИ не лезли во внутреннюю жизнь, чем грешит Губерниев