Ещё
Нечаевская: свадьба? Летом. Скорее всего, в июле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нечаевская: свадьба? Летом. Скорее всего, в июле 

Чемпионат.com 53 минуты назад
Бронзовый призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане лыжница Анна Нечаевская рассказала, когда планирует сыграть свадьбу со своим женихом Никитой Сурковым, который сделал предложение руки и сердца своей невесте во время торжественной встречи олимпийцев.
«Свадьба? Наверное, летом. Скорее всего, в июле. Никита — мастер преподносить сюрпризы. Совершенно неожиданно для меня прилетел в Пхёнчхан, как болельщик, и здорово меня там поддерживал.
Он тоже лыжник. Тренируемся с ним в команде Татарстана. В Сыктывкаре он не бежал. Но приехал на чемпионат России. Помогает мне с откаткой лыж», — приводит слова Нечаевской Team Russia.
Чемпионат.com: последние новости
Мальцев победил в масс-старте на 50 км на ЧР по лыжным гонкам, Вылегжанин — 3-й Солдатова завоевала ещё два золота на этапе Кубка мира в Болгарии Забелинская выиграла гонку во Франции спустя 40 лет после победы своего отца
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын миллиардера установил рекорд российского футбола40
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
ЦСКА обыграл «Ростов»13
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение