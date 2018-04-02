Нечаевская: свадьба? Летом. Скорее всего, в июле

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане лыжница Анна Нечаевская рассказала, когда планирует сыграть свадьбу со своим женихом Никитой Сурковым , который сделал предложение руки и сердца своей невесте во время торжественной встречи олимпийцев.

«Свадьба? Наверное, летом. Скорее всего, в июле. Никита — мастер преподносить сюрпризы. Совершенно неожиданно для меня прилетел в Пхёнчхан, как болельщик, и здорово меня там поддерживал.

Он тоже лыжник. Тренируемся с ним в команде Татарстана. В Сыктывкаре он не бежал. Но приехал на чемпионат России. Помогает мне с откаткой лыж», — приводит слова Нечаевской Team Russia.