Ещё
«Полярная лыжня» соберет лучших лыжников Ямала
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Полярная лыжня» соберет лучших лыжников Ямала 

ИА Север-Пресс 3 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Салехард е 3 апреля стартует крупный турнир по лыжным гонкам — первенство и чемпионат среди мужчин, женщин и юниоров, а также открытый региональный марафон «Полярная лыжня» на призы губернатора Ямала.
Соревнования пройдут на лыжной базе, в них примут участие более 100 спортсменов из разных городов и поселков автономного округа.
«Соревнования по лыжным гонкам в округе стали уже доброй традицией. В них всегда принимают участие как профессионально подготовленные спортсмены, так и просто любители лыжного спорта», — сообщил корреспонденту ИА «Север-Пресс» директор окружного центра подготовки и проведения спортивных мероприятий Мухарбек Хосроев.
Первенство и чемпионат пройдут на трех дистанциях в шести возрастных группах. Победителей определят в каждой возрастной группе по сумме выступлений на всех дистанциях. В программе запланировали традиционные лыжные дисциплины. Начнутся они с индивидуальных гонок «классикой» на десять километров для мужчин и юниоров, на пять километров для женщин и на три километра для юниорок. Далее состоятся индивидуальная гонка свободным стилем и смешанные эстафеты. Завершит соревнования 8 апреля спринт «Полярная лыжня», который соберет лучших лыжников Ямала.
ИА Север-Пресс: последние новости
Три километра - пустяк. Ямальцы удачно рванули в Кисловодске Надымские полицейские – лучшие дзюдоисты Лёд крепнет. На переправе через реку Пур повысился тоннаж
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ22
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети13
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шалимов отправлен в отставку
Уткин предсказал судьбу Манчини в «Зените»
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение