«Полярная лыжня» соберет лучших лыжников Ямала

В Салехард е 3 апреля стартует крупный турнир по лыжным гонкам — первенство и чемпионат среди мужчин, женщин и юниоров, а также открытый региональный марафон «Полярная лыжня» на призы губернатора Ямала.

Соревнования пройдут на лыжной базе, в них примут участие более 100 спортсменов из разных городов и поселков автономного округа.

«Соревнования по лыжным гонкам в округе стали уже доброй традицией. В них всегда принимают участие как профессионально подготовленные спортсмены, так и просто любители лыжного спорта», — сообщил корреспонденту ИА «Север-Пресс» директор окружного центра подготовки и проведения спортивных мероприятий Мухарбек Хосроев

Первенство и чемпионат пройдут на трех дистанциях в шести возрастных группах. Победителей определят в каждой возрастной группе по сумме выступлений на всех дистанциях. В программе запланировали традиционные лыжные дисциплины. Начнутся они с индивидуальных гонок «классикой» на десять километров для мужчин и юниоров, на пять километров для женщин и на три километра для юниорок. Далее состоятся индивидуальная гонка свободным стилем и смешанные эстафеты. Завершит соревнования 8 апреля спринт «Полярная лыжня», который соберет лучших лыжников Ямала.