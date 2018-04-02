Ларьков: сезон был особенным, было непонятно, почему отстраняют ребят 

Российский лыжник Андрей Ларьков подвёл итоги сезона на пресс-конференции.
«Это был особенный сезон из-за того, что сложились с другими нашими лыжниками, которых отстранили. При мне отстраняли ребят один за одним, было непонятно, как и почему это происходит. На Олимпиаде же мы показали тот результат, к которому готовились», — передаёт слова Ларькова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Ларьков на Олимпийских играх в Пхёнчхане завоевал серебряную медаль в эстафете и бронзовую медаль в марафоне.