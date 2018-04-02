Лыжня Миасса стала счастливой для омичей

Омские спортсмены вернулись из Миасса, где с 28 по 30 марта проходил всероссийский спортивный праздник. Участники съехались на Урал из 16-ти регионов страны. Борьбу за награды вели более 200 лыжников, сноубордистов, хоккеистов и горнолыжников.

Воспитанники омской школы-интерната №15 Ильмира Сулейменова и Филипп Марамыгин выступали в «родных» лыжных гонках. И отработали ребята блестяще.

Юношам организаторы предложили три дистанции, и на каждой Филипп был лучшим. В гонке классическим стилем на 5 км омич финишировал через 17 минут 45,67 секунды после старта. Серебряным призером оказался москвич Данил Михайлов, а «бронза» досталась Илье Голубеву из Тюменской области. Во второй день юношам предстояли забеги на 5 км свободным стилем и «классикой». В первой из гонок Филипп показал время 16.07,9 и вновь оставил за спиной конкурентов. Финишировавший вторым Илья Голубев уступил омичу почти полторы минуты. Данил Михайлов на сей раз был третьим.

В заключительной гонке Всероссийской спартакиады (спорт глухих) Марамыгин покорил дистанцию за 17 минут 45,67 секунды, опередив Михайлова почти на 3 минуты. При этом Голубев завоевал вторую «бронзу».

На миасской лыжне попасть в число призеров удалось и Ильмире Сулейменовой. Наша землячка замкнула призовую тройку на 3-километровой дистанции «классикой» (14.35,53). Пришедшая второй Марина Тутаева из Удмуртии опередила омичку на 13,3 секунды, а чемпионкой в этом виде стала лыжница из Челябинской области — Олеся Гафурова.