Наталья Непряева: Вяльбе была в Пхенчхане в роли матери

Бронзовый призер Олимпийских игр в эстафете Наталья Непряева рассказала о том, как президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе помогала команде во время Олимпиады.

— Елена Валерьевна — большая молодец, — сказала Непряева в интервью Team Russia. — В Пхенчхане она была в роли матери: покупала сладости и баловала нас, когда мы пару раз встречались за пределами Олимпийской деревни. Кроме того, мы постоянно чувствовали ее поддержку с трибуны. Такое впечатление, что Елена Валерьевна была нашим самым эмоциональным болельщиком. Ее энергия передавалась нам.

— На встречах она давала практические советы или это было скорее неформальное общение? — Пожалуй, второе. Ведь у каждого спортсмена есть свой тренер, с которым и обсуждались рабочие вопросы. Со стороны Вяльбе никакого давления не было. Наоборот, только положительные эмоции.

Напомним, Вяльбе не получила аккредитацию на Олимпийские игры в Пхенчхане и не имела доступ в олимпийскую деревню.

Российские лыжники завоевали восемь медалей на Олимпиаде.