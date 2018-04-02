Ещё
Наталья Непряева: Вяльбе была в Пхенчхане в роли матери
Далее:
Читайте также:
Ещё

Наталья Непряева: Вяльбе была в Пхенчхане в роли матери 

Советский спорт 1 час назад
Бронзовый призер Олимпийских игр в эстафете Наталья Непряева рассказала о том, как президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе помогала команде во время Олимпиады.
— Елена Валерьевна — большая молодец, — сказала Непряева в интервью Team Russia. — В Пхенчхане она была в роли матери: покупала сладости и баловала нас, когда мы пару раз встречались за пределами Олимпийской деревни. Кроме того, мы постоянно чувствовали ее поддержку с трибуны. Такое впечатление, что Елена Валерьевна была нашим самым эмоциональным болельщиком. Ее энергия передавалась нам.
— На встречах она давала практические советы или это было скорее неформальное общение? — Пожалуй, второе. Ведь у каждого спортсмена есть свой тренер, с которым и обсуждались рабочие вопросы. Со стороны Вяльбе никакого давления не было. Наоборот, только положительные эмоции.
Напомним, Вяльбе не получила аккредитацию на Олимпийские игры в Пхенчхане и не имела доступ в олимпийскую деревню.
Российские лыжники завоевали восемь медалей на Олимпиаде.
Советский спорт: последние новости
Денис Спицов: Я бы не хотел считать, что все норвежцы принимают допинг Юлия Белорукова: Задача на следующий сезон – выиграть дистанционную гонку на Кубке мира Красноярские сноубордисты завоевали семь медалей Всероссийской зимней спартакиады спортивных школ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ44
«Краснодар» уволил тренера
РФПЛ сообщила об изменении в правилах2
Загитова рассказала о личной жизни
Шалимов отправлен в отставку15
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение