Гельвиг и Мастиев выиграли командный спринт на ЧР по лыжному двоеборью 

Чемпионат России по лыжному двоеборью завершился в Чайковском (Пермский край) командным спринтом (К-125 + 2х7,5 км), победу в котором одержали Дмитрий Гельвиг и Самир Мастиев. Спортсмены из Свердловской области заняли только пятое место в прыжках, но ходом по дистанции отыграли отставание от представителей Московской области Константина Абрамова и Тимофея Борисова. Бронзовыми призёрами стали санкт-петербуржцы Александр Пашаев и Виталий Иванов.
Лыжное двоеборье. Чемпионат России. Чайковский Командный спринт. К-125 + 2х7,5 км 1 (5-е после прыжков). Дмитрий Гельвиг / Самир Мастиев (Свердловская обл.) — 34.42,10. 2 (1). Константин Абрамов / Тимофей Борисов (Московская обл.) — отставание 4,61. 3 (3). Александр Пашаев / Виталий Иванов (Санкт-Петербург) — + 14,73.