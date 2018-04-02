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В КЧР определили лучших лыжников
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В КЧР определили лучших лыжников 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Больше 100 спортсменов приняли участие в соревнованиях по горным лыжам в Домбае, сообщает Интерфакс-Юг.
На кубок КЧР приехали спортсмены из разных городов и районов республики. Соревнования в дисциплине «Слалом» проходили на склоне горы Мусса-Ачитара.
Лучшие спортсмены среди мужчин и женщин были определены после прохождения ими дистанции, протяженностью 700 метров.
Победителями кубка, посвященного дню возрождения карачаевского народа стали лыжники, которые быстрее всех преодолели трассу, не нарушая правила.
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