В КЧР определили лучших лыжников

Больше 100 спортсменов приняли участие в соревнованиях по горным лыжам в Домбае, сообщает Интерфакс-Юг

На кубок КЧР приехали спортсмены из разных городов и районов республики. Соревнования в дисциплине «Слалом» проходили на склоне горы Мусса-Ачитара.

Лучшие спортсмены среди мужчин и женщин были определены после прохождения ими дистанции, протяженностью 700 метров.

Победителями кубка, посвященного дню возрождения карачаевского народа стали лыжники, которые быстрее всех преодолели трассу, не нарушая правила.