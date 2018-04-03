Тюменцы смогут принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам

На базе современного и одного из лучших в России центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», 7 апреля 2018 года состоятся открытые областные соревнования по лыжным гонкам на призы мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР Анатолия Мельникова

«Мы приглашаем всех любителей зимних видов спорта, ждём всех желающих! Участники будут разделены по возрастным категориям. Победители и призёры определятся по лучшему времени, показанному на дистанции, согласно возрастной группе», рассказали организаторы мероприятия.

Кроме того, участников ждут весёлые конкурсы, ростовые куклы в виде символов Олимпиады 2014 года в Сочи и сюрпризы. Открытие состоится в 11:00, старты с 11:30.

Предварительные заявки на участие принимаются не позднее 17:00 06 апреля по электронным адресам soke45@rambler.ru, DUSHTUM@yandex.ru. Дополнительная информация по тел. 8 (3452) 217-807 (доб.2) ̶ Дмитрий Иванов , начальник отдела методического обеспечения ОСШОР Л. Н. Носковой.

Фото cpsr72.ru.