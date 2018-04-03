Польский спортсмен Ярек Радски выиграл Кубок Азии по буерному спорту на Байкале

В Кубке Азии приняли участие 62 спортсмена из 12 стран, в том числе, из Польши, Германии, Нидерландов, Великобритании, США.

Ярко проявила себя на льду команда Польши. Победителем Кубка Азии стал польский спортсмен Ярек Радски (P-431). С разницей в одно очко второе место занял еще один представитель Польши Лукаш Закржевски (P-155) и всю призовую пятерку также заняли их соотечественники. Сергей Пульков (R-5) из России закрыл список призеров и занял шестое место.

Награждение призеров и победителей Кубка Азии прошло в столовой турбазы «Уюга», которая традиционно принимает Байкальскую Буерную неделю на протяжении многих лет.

1 апреля состоялось четыре гонки в классе «Ледовый оптимист» в рамках первенства России. В этих соревнованиях в этом году принимает участие рекордное количество юных спортсменов — 26 ребят из шести регионов России. Они ежедневно борются за титул победителя первенства России. Впервые гонки у ледовых оптимистов проходят на одной дистанции со взрослыми, что дает ребятам уникальную возможность перенимать опыт сильнейших буеристов международного уровня.

2 апреля прошел экватор первенства России, лидирующую позицию уверенно занимает уже титулованная юная спортсменка из Владивостока — Полина Артюх. Второе и третье места занимают спортсмены Иркутской области Владимир Шилоносов и Антон Панчук соответственно. Финальные старты в классе «Ледовый оптимист» пройдут 4 апреля.

Кроме этого, сегодня, 3 апреля, стартовал чемпионат России в классе DN. Удалось провести квалификационную гонку и только одну гонку в флоте А по причине нестабильного ветра.