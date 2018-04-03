Ещё
Польский спортсмен Ярек Радски выиграл Кубок Азии по буерному спорту на Байкале
Далее:
Читайте также:
Ещё

Польский спортсмен Ярек Радски выиграл Кубок Азии по буерному спорту на Байкале 

Советский спорт 33 минуты назад
Фото: Советский спорт
В Кубке Азии приняли участие 62 спортсмена из 12 стран, в том числе, из Польши, Германии, Нидерландов, Великобритании, США.
Ярко проявила себя на льду команда Польши. Победителем Кубка Азии стал польский спортсмен Ярек Радски (P-431). С разницей в одно очко второе место занял еще один представитель Польши Лукаш Закржевски (P-155) и всю призовую пятерку также заняли их соотечественники. Сергей Пульков (R-5) из России закрыл список призеров и занял шестое место.
Награждение призеров и победителей Кубка Азии прошло в столовой турбазы «Уюга», которая традиционно принимает Байкальскую Буерную неделю на протяжении многих лет.
1 апреля состоялось четыре гонки в классе «Ледовый оптимист» в рамках первенства России. В этих соревнованиях в этом году принимает участие рекордное количество юных спортсменов — 26 ребят из шести регионов России. Они ежедневно борются за титул победителя первенства России. Впервые гонки у ледовых оптимистов проходят на одной дистанции со взрослыми, что дает ребятам уникальную возможность перенимать опыт сильнейших буеристов международного уровня.
2 апреля прошел экватор первенства России, лидирующую позицию уверенно занимает уже титулованная юная спортсменка из Владивостока — Полина Артюх. Второе и третье места занимают спортсмены Иркутской области Владимир Шилоносов и Антон Панчук соответственно. Финальные старты в классе «Ледовый оптимист» пройдут 4 апреля.
Кроме этого, сегодня, 3 апреля, стартовал чемпионат России в классе DN. Удалось провести квалификационную гонку и только одну гонку в флоте А по причине нестабильного ветра.
Советский спорт: последние новости
Денис Спицов: Я бы не хотел считать, что все норвежцы принимают допинг Александр Большунов: Если улучшу финиш, будут не страшны ни Клэбо, ни Пеллегрино В Мурманской долине уюта лыжники разыграли награды 84-го международного праздника Севера в гонках свободным стилем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голый заезд3
Загитова рассказала о парнях16
Дзюба дорого заплатит за игру против «Зенита»1
Кафельников закрутил роман cо стюардессой12
Шарапова появилась на публике с избранником
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение