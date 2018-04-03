Российский велогонщик Овечкин стал вторым на этапе многодневки «Тур Таиланда»

Российский велогонщик Артём Овечкин , представляющий команду Terengganu, занял второе место на третьем этапе многодневной гонки «Тур Таиланда». Первым к финишу пришёл австралиец Бенджамин Дайболл из команды St. George.

После третьего этапа «Тура Таиланда» Овечкин занимает второе место в общем зачёте. Лидирует Дайболл, опережающий россиянина на 18 секунд. Многодневка «Тур Таиланда» завершится 6 апреля. Участникам предстоит преодолеть ещё три этапа. Общая протяжённость дистанции превышает 1000 километров.