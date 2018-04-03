Ещё
Российский велогонщик Овечкин стал вторым на этапе многодневки «Тур Таиланда»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский велогонщик Овечкин стал вторым на этапе многодневки «Тур Таиланда» 

Чемпионат.com 1 час назад
Российский велогонщик Артём Овечкин, представляющий команду Terengganu, занял второе место на третьем этапе многодневной гонки «Тур Таиланда». Первым к финишу пришёл австралиец Бенджамин Дайболл из команды St. George.
После третьего этапа «Тура Таиланда» Овечкин занимает второе место в общем зачёте. Лидирует Дайболл, опережающий россиянина на 18 секунд. Многодневка «Тур Таиланда» завершится 6 апреля. Участникам предстоит преодолеть ещё три этапа. Общая протяжённость дистанции превышает 1000 километров.
Чемпионат.com: последние новости
Мальцев победил в масс-старте на 50 км на ЧР по лыжным гонкам, Вылегжанин — 3-й Белорукова: не собираемся признавать норвежское превосходство в лыжах Вяльбе: надеюсь, 25 мая я удачно пройду повторные выборы главы федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы претенденты на проведение ОИ-20265
Сборную России лишили серебра53
Голый заезд22
Капелло оценил шансы сборной России на ЧМ-2018
Кокорин обвинил Дзюбу во лжи
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение