Главный тренер австрийских прыгунов на лыжах с трамплина покинул свой пост

Главный тренер сборной Австрии по прыжкам на лыжах с трамплина Хайнц Куттин покинул команду, сообщает APA.

В прошедшем сезоне австрийские спортсмены не одержали ни одной победы в Кубке мира — в третий раз в истории и впервые с сезона-2000/01.

На Олимпиаде-2015 сборная Австрии не завоевала ни одной медали. Из-за неудачных выступлений Куттин подвергался критике, поэтому тренер хотел уйти.

По словам президента Ассоциации лыжных видов спорта (ÖSV) Австрии Петера Шрёкснаделя, имя нового тренера пока неизвестна, он будет выбран из 3-4 кандидатов.