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Главный тренер австрийских прыгунов на лыжах с трамплина покинул свой пост
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Главный тренер австрийских прыгунов на лыжах с трамплина покинул свой пост 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер сборной Австрии по прыжкам на лыжах с трамплина Хайнц Куттин покинул команду, сообщает APA.
В прошедшем сезоне австрийские спортсмены не одержали ни одной победы в Кубке мира — в третий раз в истории и впервые с сезона-2000/01.
На Олимпиаде-2015 сборная Австрии не завоевала ни одной медали. Из-за неудачных выступлений Куттин подвергался критике, поэтому тренер хотел уйти.
По словам президента Ассоциации лыжных видов спорта (ÖSV) Австрии Петера Шрёкснаделя, имя нового тренера пока неизвестна, он будет выбран из 3-4 кандидатов.
Кроме того, новым спортивным директором стал Марио Штехер, который будет работать в команде вместо Эрнста Веттори.
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